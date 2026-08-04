MARCELLINA – Terreni incolti: bruciano cinque ettari di sterpaglie

Cinque ettari di vegetazione distrutti dalle fiamme.

E’ il bilancio dell’incendio che stamane, martedì 4 agosto, è divampato nelle campagne nel Comune di Marcellina.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamme sono divampate verso le ore 11 nella zona di Valle Castello all’interno di terreni privati incolti e abbandonati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tivoli insieme ai volontari di Protezione civile dell’Associazione “A.R.F.I.” (Associazione Radioamatori Finanzieri Italiani OdiV) di Marcellina, che per primi hanno avvistato il fumo.

Presenti anche gli operatori delle associazioni “NVG- Nucleo Volontari Guidonia”, “VVAA- Volontari Valle Aniene Associati” e “AVRST” di Tivoli.

Le Operazioni di Spegnimento sono terminate verso le ore 14.

Vale la pena ricordare che incendi di vaste proporzioni in località Valle Castello a Marcellina sono stati registrati anche il 26 luglio 2023 e il 24 luglio 2024, quando le fiamme distrussero rispettivamente circa dieci e otto ettari di terreni incolti.

L’Associazione “A.R.F.I.” (Associazione Radioamatori Finanzieri Italiani OdiV) di Marcellina invita i cittadini a segnalare in caso di avvistamenti sospetti.