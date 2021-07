Centinaia di pesci morti. E’ la tragica scoperta effettuata stamane, giovedì 8 luglio, da parte degli ispettori ambientali della Congeav Tivoli Comando Regione Lazio all’interno di Fosso Arcese, un ruscello affluente del fiume Aniene.

Trote, cavedani e barbi senza vita sono stati rinvenuti nel corso d’acqua in località Arci di Tivoli durante un controllo ispettivo di contrasto agli scarichi abusivi avendo la Congeav responsabilità nel monitoraggio dell’inquinamento di fiumi, rive e falde acquifere.

L’ipotesi più accreditata è quella di morte per avvelenamento da scarico inquinante, tuttavia sono in corso indagini più approfondite lungo il corso d’acqua per risalire alla fonte.

