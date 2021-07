TENNIS – Berrettini nella storia: è in finale a Wimbledon

Il miglior risultato italiano, sia maschile che femminile, fino a questo momento era stata la semifinale raggiunta da Nicola Pietrangeli ben sessantuno anni fa, ossia nel 1960, nella quale però perse in favore dell’australiano Rod Laver.

Grazie alla vittoria nella prima semifinale contro il polacco Hubert Hurkacz in quattro set (6-3, 6-0, 6-7, 6-4), Berrettini domenica 11/07 si giocherà il titolo del terzo Grande Slam annuale, in ordine cronologico dopo gli Australian Open e gli Open di Francia, contro il vincitore dell’incontro che si sta giocando in queste ore tra il n°1 del ranking mondiale, Novak Djokovic, ed il canadese Denis Shapovalov.

Berrettini intanto, all’età di 25 anni, è già diventato uno dei tennisti più forti del panorama internazionale, avendo raggiunto l’8° posto del Ranking ATP ed ha migliorato il precedente miglior risultato in un Grande Slam, ossia la semifinale degli US Open 2019, persa contro Rafael Nadal.