Monterotondo. Finale europei di calcio, no al maxischermo in piazza

Nessun allestimento di maxischermi in piazza a Monterotondo per l’occasione della finalissima Inghilterra – Italia, la partita valida per aggiudicarsi il titolo di campione d’europa, in programma domenica 11 luglio alle ore 21.00.

Dopo alcuni giorni di confronto avvenuti tra l’Allessore allo sport Alessandro di Nicola, il Sindaco e l’assessora alla Cultura l’Amministrazione ha optato per il no all’organizzazione dell’evento.

Decisione dolorosa dunque, ma la motivazione alla base di questa scelta, riguarderebbe i possibili rischi di assembramenti e l’assenza di relative misure Anti-covid oltre alla mancanza di preventive autorizzazioni da parte della Prefettura.

L’Amministrazione Comunale auspica comunque che la serata si svolga in un clima festoso ma senza pregiudicare l’incolumità di persone e il decoro di piazze, strade, luoghi pubblici e privati.