Montelibretti per l’ambiente

Sono stati installati – attraverso convenzione – numerosi raccoglitori per l’olio esausto. Questo, di fatto, aiuterà la cittadinanza a ridurre l’inquinamento delle falde acquifere e a smaltire con più facilità i residui.

Dopo l’installazione delle colonnine elettriche per la ricarica delle auto – tra le prime della provincia di Roma – il Comune di Montelibretti sta completando l’installazione di impianti fotovoltaici su quasi tutte le strutture comunali: dopo l’impianto sportivo di via Primo Maggio e il grande Plesso scolastico di via Aldo Moro, le prossime tappe saranno la scuola dell’infanzia ‘San Domenico Savio”, la scuola dell’infanzia “Castello”, e la struttura del municipio e dell’ex Palazzo Comunale.