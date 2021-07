Torna il partito dei sindaci

Tutti insieme appassionatamente per dire che vogliono contare di più. Per il mondo democrat è un serrare le fila. L’hanno chiamata Agorà dei sindaci e si prevede come nuovo fondamento per la scrittura di un programma che dovrà interessare il processo di cambiamento che il Pd si propone di rappresentare per l’intero paese. I primi ad aderire, chiaramente sono i candidati di settembre, Roberto Gualtieri da Roma, Gaetano Manfredi da Napoli e Matteo Lepore da Bologna. Presenti anche Nardelli, sindaco di Firenze, e Gori, sindaco di Bergamo. Hanno già dato l’adesione Beppe Sala, sindaco di Milano, ma in collegamento, non in presenza.

A presentare l’iniziativa è il segretario del partito democratico Enrico Letta che evidenzia la nota dolente ritualmente ripetuta in questi ultimi mesi e cioè il fatto che i sindaci hanno troppe responsabilità, pochi poteri, ma soprattutto tanti rischi per contraccolpi giudiziari che inevitabilmente possono frapporsi nel loro cammino.

L’iniziativa vuole riportare al centro l’importanza della figura del sindaco nel funzionamento dell’intera macchina statale, come per il sentimento di benessere e buon governo dei cittadini.

Non può quindi mancare il richiamo retorico alla “democrazia partecipativa” e “la spinta a cambiare dal basso il partito”.