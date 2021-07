Tivoli, addio al nubilato in giro per strada

Sabato pomeriggio sette amiche di Guidonia hanno costretto la futura sposa a vestirsi di tulle e sfilare nel centro storico della Città dell’Arte

Costretta a vestire un abito da sposa improvvisato, a sfilare per Tivoli e a subire gli scherzi delle amiche. E’ stata un addio al nubilato a sorpresa e davvero divertente quello regalato sabato pomeriggio, 17 luglio, da un gruppo di amiche di Guidonia a Ylenia Dimauro, 27 anni, maestra di danza, origini pugliesi e residente a Villalba, pronta a convolare a nozze il 20 agosto con Gianluca Badiglio, ceramista anche lui ventisettenne e di Villalba. La festa in strada ha rallegrato anche il centro storico di Tivoli.

Le sette amiche di Ylenia vestite a festa e con ghirlande di fiori al collo hanno costretto la futura sposa a sfilare nelle principali piazze della città dell’arte con un abito in tulle cucito come un tutù, un bouquet di fiori e il velo. La festa è finita con un ricco aperitivo, cena, torta a tema carica di panna. ”E’ stata un’idea di Maria Antonietta, Manuela, Annalisa, Carolina, e di due Valentine”, ha detto Ylenia, ”Molti passanti si sono fermati per farmi gli auguri. Mentre altri in maniera divertente mi hanno sconsigliato altare e confetti. La frase più ricorrente? ”Sei tanto giovane, ci te lo fa fare”. Ma io sono innamorata e felice”.