Covid: vaccinare gli over 60

Modello spagnolo

La variante Delta è destinata a diventare dominante in Italia. Per questo motivo il nostro Paese prende a modello la Spagna dove la modificazione si è manifestata in anticipo causando una ripresa preoccupante dei ricoveri in terapia intensiva.

Secondo gli scienziati vaccinare il maggior numero di cittadini diventa prioritario soprattutto per chi ha più di 60 anni e per i soggetti fragili. Nell’ultimo mese sono 2 milioni e mezzo gli anziani non ancora vaccinati.

La raccomandazione è chiara: “Valutare ogni possibile intervento finalizzato a utilizzare sistemi automatici di incrocio di registri al fine di identificare, nel minor tempo possibile, la popolazione a maggior rischio per ragioni anagrafiche che non hanno ancora ricevuto il vaccino”. L’obiettivo è chiaro: rintracciare queste persone e spiegare loro, grazie all’aiuto dei medici di base, i vantaggi derivanti dalla vaccinazione e i rischi di sviluppo di patologia grave o, addirittura, fatale connessi alla mancata immunizzazione.