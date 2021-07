Il maestro Francesco Marchetti in prima assoluta con le colonne sonore dei video games

Uno spettacolo fatto di musica, video, luci ed effetti sincronizzati per celebrare il mondo dei Videogiochi, che dai primordiali bip e cinguettii è passato a dedicare all’aspetto musicale un ruolo centrale, con produzioni e budget simili a quelli dei grandi film.

Il concerto, eseguito in prima assoluta dal

Il concerto, eseguito in prima assoluta dal maestro Francesco Marchetti , proporrà un excursus delle migliori colonne sonore da video games, alcune delle quali saranno riprodotte sotto forma di brani di musica classica, suonati da un’orchestra sinfonica. Uno spettacolo fatto di musica, video, luci ed effetti sincronizzati per celebrare il mondo dei Videogiochi, che dai primordiali bip e cinguettii è passato a dedicare all’aspetto musicale un ruolo centrale, con produzioni e budget simili a quelli dei grandi film.

A fare da sfondo alla musica ci saranno le videoproiezioni esplose sulla facciata della Rocca Colonna che trasformeranno Piazza Vittorio Veneto in un campo d’azione virtuale.

“Questo concerto- spiega Fulvia Polinari , Consigliera comunale con delega alle Politiche Culturali – è un regalo che il maestro Marchetti fa a Castelnuovo di Porto.

Sono particolarmente felice di questa iniziativa che sperò appassionerà non solo i nostri ragazzi, ma anche tutte quelle generazioni di adolescenti con la fissa per i videogiochi, ormai divenuti adulti, che dagli anni ’80 ad oggi hanno contribuito alla loro definitiva consacrazione in fenomeno culturale di cui noi siamo pronti a celebrare la storia.