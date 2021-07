San Polo dei Cavalieri e Vicovaro, il depuratore intercomunale diventa realtà

Avviati i lavori per la realizzazione del grande e moderno depuratore ACEA a servizio di San Polo dei Cavalieri e Vicovaro, con beneficio delle frazioni delle due comunità ancora sprovviste del servizio. L’opera, inserita nel piano 2021/2023 di ACEA.

Ringrazio ancora una volta Fiorenzo De Simone, Sindaco di Vicovaro, e il mio Consigliere Mario Proietti delegato alle politiche per Santa Balbina. Ricordate? “le persone sono credibili per quello che fanno, non per quello che promettono di fare”. – Conclude il Sindaco Paolo Salvatori –