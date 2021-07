Il giorno più lungo di Giorgia

Anche se le giornate non superano le 24 ore alcune volte sembrano più lunghe. Accade quando gli impegni si susseguono incessantemente e la ventiquattresima ora si trasforma in un miraggio. Protagonista di una giornata senza fine è stata la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. La “Festa dei Patrioti” celebrata ieri alle Terme di Cretone a Palombara Sabina, è stata la location del giorno più lungo di una giovane donna giunta all’atteso appuntamento molto stanca. Più volte la parlamentare si è scusata con il pubblico dicendo “non sono in forma” e non poteva essere diversamente per una giornata iniziata negli studi di Mediaset, alle prime ore del mattino. Dopo aver risposto a mille domande è stato il turno del vaccino e solo successivamente dopo gli inevitabili impegni di lavoro è iniziata la corsa verso le Terme di Cretone, per la presentazione del libro “Io sono Giorgia”. In questa occasione le parole non sono state sufficienti, perché il numeroso popolo di destra in fila per ricevere la dedica sul libro non poteva certo essere deluso. Quel popolo, composto da giovani e meno giovani, crede davvero nella leadership di Giorgia Meloni per un semplice motivo: non è mai caduta in nessuna tentazione. Mentre schieramenti un tempo opposti hanno iniziato a seguire in modo disciplinato l’attuale presidente del Consiglio, la leader di Fratelli d’Italia è rimasta irremovibile sulle sue posizioni. La coerenza, ha offerto ad un partito che non riusciva a superare il quattro per cento le coordinate per spiccare il volo. Dopo aver ribadito ancora una volta le umane debolezze Giorgia Meloni affaticata e sorridente, per un momento ha rivolto lo sguardo stanco in lontananza. All’orizzonte, pochi li notano, sostano ormai da diverso tempo i problemi del Governo destinati a diventare i “suoi problemi” quando governerà il Paese. Così per la leader di quel partito, che non superava il quattro per cento inizierà un nuovo giorno più lungo.

Condividi l'articolo: