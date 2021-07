APS: Maurizio Turina confermato presidente

Maurizio Turina è stato riconfermato nel ruolo di Presidente

“Ringrazio i Sindaci per la totale condivisione di intenti dimostrata nella recente Assemblea dei soci con lo storico voto all’unanimità dei presenti. Sono convinto che, insieme all’intero CdA, potremo lavorare proficuamente per il proseguimento del percorso di miglioramento delle performance aziendali e della qualità del servizio – dichiara il Presidente di APS, Maurizio Turina – Dopo la fase di start up, l’elaborazione e l’avvio del piano degli investimenti e l’approvazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, l’elezione all’unanimità degli Organi sociali di APS da parte dei soci certifica la volontà comune del territorio di puntare sulla nostra Società per migliorare il servizio alla clientela e tutelare la qualità dell’ambiente e della risorsa idrica