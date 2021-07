Roviano, salotto letterario per un giorno

A partecipare nove autori “itineranti”

Roviano si trasforma in salotto letterario per un giorno. Il primo Cammino Letterario Italiano, 240 chilometri per lo più a piedi e sei tappe da raggiungere in una settimana da Popoli a Ostia Lido, giovedì 29 luglio farà tappa nella Valle dell’Aniene e precisamente a Roviano. L’appuntamento è per le 17.30 in piazza della Repubblica. Un’iniziativa di Alessio Masciulli, titolare dell’omonima casa editrice. A moderare l’incontro a cui parteciperanno nove autori e il sindaco Mattia Folgori la scrittrice Silvia Elena Di Donato.

“Saranno 240 km di libri”, ha spiegato Masciulli annunciando l’iniziativa, “Abbiamo unito tanti autori per una sola Italia. “La nostra Piazza”, ha dichiarato il sindaco, “si trasformerà per un giorno in un vero e proprio salotto letterario nel quale confrontarsi con nuovi autori italiani. Un evento che gratifica Roviano e il nostro territorio, la Valle dell’Aniene, che continua ad essere meta di importanti rassegne di promozione culturale, tra arte, tradizione, buona cucina e relax”. A fine manifestazione si cena insieme nel ristorante La Vecchia Macina”.