Tivoli, Il Consiglio comunale vota il bilancio

Resta aperta la questione Acque Albule

Il Consiglio comunale di Tivoli mercoledì 28 luglio ha approvato la proposta di delibera inerente l’“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021” proposta e presentata dall’assessora al Bilancio, alle finanze e alle società partecipate Maria Rosaria Cecchetti. La delibera è stata approvata con tutti i voti dei consiglieri della maggioranza presenti. Lo ha comunicato una nota di Palazzo San Bernardino. “Nella delibera si evidenzia che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, così come anche per quanto riguarda la gestione dei residui. In equilibrio anche la gestione di cassa”.

“Dalle verifiche effettuate”, si specifica, “a oggi non emergono squilibri economici e finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi inattesi sul bilancio 2021, fermo restando la risoluzione della questione che riguarda la sentenza relativa alle “Acque Albule”, con la quale il tribunale di Roma ha disposto il trasferimento al Comune di Tivoli della partecipazione del 36,55% del capitale sociale della società termale (detenuta da Fincres spa), condannandolo a pagare alla società 7,8 milioni di euro oltre gli interessi legali”. “In questo importante passaggio”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Proietti, “il Comune di Tivoli ha dovuto misurarsi con un contenzioso giudiziario che riguarda le Terme e nato nel 2012, il cui esito è arrivato soltanto poco più di un mese fa”.