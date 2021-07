Monterotondo, proseguono senza sosta i lavori a Via XX Settembre e a Piazza Roma

Proseguono i lavori su via XX Settembre per realizzare i marciapiedi di fronte la scuola Espazia, in modo da averli pronti al suono della prima campanella. – commenta l’Assessora Bronzino –

Nel frattempo il Comune di Monterotondo sta predisponendo il (PeBa), Piano di eliminazione barriere architettoniche, è quasi pronto e redatto secondo le linee guida della Regione Lazio e sarà a breve portato in Commissione Lavori Pubblici. I PeBa sono lo strumento individuato dalla nostra normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.

Il Comune di Monterotondo ha anche chiesto un finanziamento alla Regione Lazio Mauro Alessandri per integrare quanto già stanziato per questo studio e per realizzare un successivo approfondimento di analisi del Piano, ora focalizzato su un primo livello. Collegato al lavoro di eliminazione barriere architettoniche a Piazza Roma, quello del Parco Peppino Impastato (Passeggiata V. NOBILI), che ha come obiettivo renderlo inclusivo e accessibile: il progetto è in corso e si avrà modo di condividerne le peculiarità dopo l’estate. – conclude –

Sul fronte Piazza Roma mancano ancora alcuni elementi, fondamentali, per concludere il lavoro quali:

ringhiere intorno alle aiuole: in fabbricazione

realizzazione asfalto su strada e su stalli in corrispondenza di original marines e attraversamenti pedonali rialzati, che andranno a congiungersi con le rampe sui marciapiedi (stabilimenti bitumi non attivi ad agosto)

installazione arredi

piantumazione alberature, appena sarà periodo, non prima di fine settembre /ottobre.