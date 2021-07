Covid: quarta ondata della pandemia

Numeri in salita

La notizia era nell’aria e di certo è una di quelle che non fanno piacere: di fatto siamo entrati nella quarta ondata della pandemia.

I numeri parlano chiaro: dopo 15 settimane di calo, le vittime tornano a salire, 111 nell’ultima settimana rispetto alle 76 dei sette giorni precedenti.

Lo rileva l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe che registra un incremento settimanale del 64,8% di nuovi casi, l’aumento del 42,9% di persone in isolamento, un più 34,9% di ricoveri con sintomi ed una crescita del 14,5% delle terapie intensive.

In tutte le Regioni, eccetto il Molise, si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi e in 40 Province l’incidenza supera i 50 casi per 100.000 abitanti.

Il virus circola più di quanto documentato, ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, a causa dell’insufficiente attività di testing e della mancata ripresa del tracciamento dei contatti, reso sempre più difficile dall’aumento dei positivi.

Si conferma infine un lieve incremento dei ricoveri che documenta l’impatto ospedaliero della variante Delta: il numero di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica è passato dai 1.088 del 16 luglio ai 1.611 del 27 luglio mentre quello delle terapie intensive dai 151 del 14 luglio ai 189 del 27 luglio.