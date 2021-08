Food Delivery, “La Vita è bella”, una pizza speciale

Ha preso il bancone e lo ha buttato via. E da quel momento si è dedicato solo al Food delivery ma anche ad arricchire il menu delle pizze: vedi l’ultima specialità offerta “La vita è bella”, una bianca colorata tra datterini e mortadella. Non è certo la fantasia, un pizzico di coraggio e l’astuzia imprenditoriale a mancare a Fabio Sociani, il patron di Ciak Pizza. E lo ha dimostrato quando ha trasformato la sua pizzeria, con bottega in via del Brennero, da taglio ad asporto, allo scoccare del primo lockdown.



“Se i clienti non potevano venire da me, sarei andato io da loro. E così è stato”, spiega. “Ho tolto il bancone e mi sono dedicato esclusivamente al delivery. Indossavo tuta e mascherina e per evitare scambi di soldi ho attivato conti PayPal”. A distanza di più di un anno la consegna portone per portone è rimasta la sua unica modalità di lavoro. “Soddisfatti i clienti e anche io”, si entusiasma il pizzaiolo.

Ventata di novità anche nel menu. Per alleviare gli spettri degli ultimi mesi Fabio Sociani ha ideato la pizza “La vita è bella”, leggera e gustosa. E’ una bianca a base di mozzarella che una volta uscita dal forno viene arricchita con mortadella, stracciatella, datterini gialli e rossi, granella di pistacchio e basilico. “Le nostre pizze prendono il nome di pilastri del cinema come Totò, Magnani, Sophia e contemporanei come Giallini e Muccino. “La Vita è bella” è l’ultima graditissima invenzione, una ventata di ottimismo.

