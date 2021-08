Oro ai fantastici quattro!

Filippo Tortu, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta confermano l’Italia come la più veloce al mondo

E sempre in tema di velocità Paolo Conte si deve sbrigare a scrivere una canzone come quella dedicata a Bartali. Solo che alla frase: “e i francesi che si incazzano” … dovrà sostituire gli inglesi.

L’oro nella 4×100 uomini alle Olimpiadi di Tokyo era proprio inaspettato. L’impresa conferma la medaglia d’Oro di Jacobs dicendo a tutto il mondo che quella vittoria non è un caso. E proprio nei cento metri! La gara più suggestiva, più televisiva, più icastica – insieme alla Maradona – delle Olimpiadi di sempre. Quindi ora che sappiamo di essere i più veloci dovremo comportarci di conseguenza.

Ha emozionato la volata di Filippo Tortu oramai archiviato come ex corridore perché aveva tradito le aspettative sui cento che però Jacobs ha provveduto a mantenere, come orgoglio di paese. Il sorpasso sul britannico farà la Storia. E la quinta medaglia d’oro nell’atletica alle Olimpiadi giapponesi: altro record di sempre. L’Italia a questo punto è settima nel medagliere.

Si tratta di capire ora come veicolare questa positività sul modello italiano. Come riuscire ad esser vincenti nella vita reale, oltre che nei giochi. IL passaggio non vuole rovinare la festa, vuole invece centrare su altri obiettivo tanto entusiasmo. Dicevamo che la vittoria agli Europei di calcio dell’Italia avrebbe fatto aumentare il Pil del paese e anche approcci analitici di centri di studio economico lo hanno confermato. Ora che la conferma arriva anche per altri sport dobbiamo capire che non siamo proprio da buttar via e se canalizziamo le nostre energie sul da farsi e meno sulle polemiche interne un paese migliore può scaturire. I prossimi obiettivi olimpionici allora sono quelli della gestione delle risorse di risanamento del Pnrr. Altro terreno di dimostrazione consiste nel portare a casa la riforma della giustizia nei tempi stabiliti e che nessuno però si senta defraudato di potere, quindi attacchi al golpe nei confronti delle toghe. Altro ambito consiste nel risanamento del credito in modo da fare chiarezza e trasparenza su questa vicenda dell’acquisizione di Mps da parte di Unicredit …

Le gare da vincere sono tante. Le Olimpiadi sono appena iniziate.