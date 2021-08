MENTANA – Malore fatale, Marco era una promessa del calcio

Era una promessa del calcio Marco Tampwo, il 19enne morto in seguito a un malore oggi pomeriggio a Mentana (leggi qui). Lo scorso anno aveva militato nella socità toscana di Serie D “Pianese” e quest’anno aveva iniziato una nuova avventura con l’Atletico Terme Fiuggi sempre in serie D. Aveva scelto la maglia numero 21 ed era entusiasta di iniziare questa nuova avventura.

Il padre Gulain, originario del Congo, lavora come fisioterapista al Nomentana Hospital e anche la grande comunità della casa di cura è in lutto per la morte del ragazzo.

IL CORDOGLIO DELL’ATLETICO TERME FIUGGI

Il Presidente Davide Ciaccia e tutto l’Atletico Terme Fiuggi piangono il calciatore Marco Tampwo, arrivato da qualche settimana, e scomparso oggi prematuramente a soli 19 anni.

Non abbiamo parole davanti ad una simile tragedia.

Ciao Marco