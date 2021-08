Incendio di Capena, terminata la riunione operativa del COC

A partire da prima di mezzogiorno di oggi un principio di incendio iniziato a propagarsi dal territorio di Morlupo si è poi sviluppato nel territorio Capenate , estendendosi nella vallata di confine e risalendo fino ad alcune abitazioni limitrofi.

Per tutto il pomeriggio i mezzi in forze e gli elicotteri hanno operato uno spegnimento. In serata si è riunito il C.O.C per fare il punto della situazione e ler l’organizzazione del presidio notturno a protezione della cittadinanza.

Turneranno e vigileranno sul territorio i Carabinieri , I vigili urbani di Capena i vigili del fuoco e la Polizia provinciale .

Ci saranno durante la notte anche le squadre ed i mezzi dei Volontari di Protezione Civile regionale proveniente anche dai paesi limitrofi .

Tanta la solidarietà tra la gente, infatti l’attività “Su Zilleri Cafè” ha preparato la cena per tutti gli operatori intervenuti.



Domani mattina dalle ore 6 riprenderanno le eventuali operazioni di spegnimento e o bonifica, i Vigili del Fuoco decideranno gli intervento più oppurtuni e necessari da fare.