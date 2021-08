Covid: i vaccini taroccati alimentano il mercato nero

Dark web

Non solo mascherine, abbigliamento sanitario e green pass: ora anche i vaccini sono nel mirino dei contraffattori che cercano di rivenderne dosi taroccate. Il problema è particolarmente grave nel Terzo Mondo dove mancano efficaci sistemi di controllo utili a monitorare e tracciare le dosi. Pertanto il rischio di sviluppo di un mercato nero dei vaccini anticovid è proprio dietro l’angolo.

Su segnalazione dell’Interpol, in Cina e in Sudafrica sono state arrestate più di 80 persone e confiscate oltre 5.000 dosi di vaccini contraffatti. Anche in Italia salgono le preoccupazioni: la polizia nazionale ha scoperto una decina di canali Telegram connessi ad account anonimi attivi nel dark web. I prezzi dei vaccini variavano dai 100 ai 150 euro.

Secondo la Banca Mondiale, una soluzione potrebbe essere la creazione di un database contenente informazioni sui preparati originali, che permetta ai diversi Paesi di verificare l’autenticità di un vaccino prima di inocularlo.