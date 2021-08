Covid: continua a scendere l’Rt e la Sicilia rimane in zona bianca

Scampato pericolo

Scende e si attesta a 1,1 l’Rt che la scorsa settimana registrava l’1,27. L’ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da diversi giorni e porta la replicazione del virus quasi a livelli soglia.

Su questo valore ragionerà oggi la cabina di regia prevista a Palazzo Chigi.

Secondo alcune indiscrezioni, l’Italia rimarrà tutta bianca: non ci sarebbe, infatti, il cambio di colore per la Sicilia come invece ipotizzato. Uno scampato pericolo almeno fino alla fine di agosto e che però non deve fare abbassare la guardia anche nel resto d’Italia.

La campagna vaccinale ha rallentato ma la popolazione che ha completato l’intero ciclo ha raggiunto il 67%.

Attualmente sono 18 le Regioni classificate a rischio moderato mentre le restanti 3 (Lombardia, Veneto e Lazio) risultano classificate a rischio basso, secondo i dati contenuti nella bozza del monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

Nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica tuttavia i tassi salgono: in intensiva l’aumento è del 4,9%, da 322 ricoverati a 423 (17 agosto), nei reparti è del 6,2% (da 2.880 a 3.472).

Intanto l’Organizzazione Mondiale della Sanità si dice contraria alla somministrazione della terza dose di vaccini per gli adulti dei Paesi più ricchi. Non aiuterebbe a rallentare la pandemia, potrebbe invece essere controproducente: togliendo dosi alle persone non vaccinate si favorisce l’emergere di nuove varianti.