L’allarme della Cgil sull’emergenza incendi

Gli incendi, diffusi e violenti, anche nelle ultime continuano ad imperversare. Oltre all’emergenza nel territorio, le serie criticità in tutto il paese hanno reso necessario l’invio di alcuni Vigili del fuoco da Roma verso altre Regioni: significa che il personale, prima di iniziare le operazioni di spegnimento, dovrà fare un viaggio massacrante con mezzi vetusti ei inadeguati. La lotta agli incendi boschivi, dopo la chiusura del corpo forestale, senza il conseguente adeguamento del Corpo Nazionale coni uomini e mezzi idonei alla tipologia di intervento, sta mettendo i Vigili a dura prova. “Stiamo – afferma Sergio Primavera, coordinatore regionale VVF Fp Cgil Roma e Lazio. Rispondendo senza alcun risparmio e dando il massimo, ma fino a quando resisteremo? Non ci accontentiamo delle pacche sulle spalle e dei ringraziamenti: tutti i giorni, tutto l’anno, siamo al fianco delle comunità, ed è fondamentale che le condizioni del nostro lavoro siano adeguate, per il rafforzamento delle capacità di intervento come per la tutela di un lavoro rischioso quanto fondamentale, al servizio di tutti”.

