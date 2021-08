Monterotondo – Uomo soccorso al Centro Commerciale Monterotondo

Ieri sera intorno alle 20 un giovane è stato trovato dalla vigilanza riverso a pancia in su in una delle fioriere di cemento del Centro Commerciale Monterotondo.

Il vigilante di turno ha chiamato i soccorsi perché l’uomo aveva gli occhi chiusi e le braccia incrociate sul petto e non era dato sapere se era stato colto da malore o era magari in stato di ubriachezza.

Poco dopo è arrivato un altro uomo, apparentemente un conoscente del primo, che lo ha toccato sulla spalla chiamando il nome di “Arthur”. L’uomo sdraiato sul vaso si è messo alzato a sedere, proprio mentre l’ambulanza è giunta per portarlo in ospedale, in evidente stato confusionale.

L’uomo, noto ai portantini, è stato ricoverato all’ospedale SS Gonfalone di Monterotondo.