NEROLA – Incendio in corso

Un incendio è cominciato da poco e sono in corso attualmente le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme a Nerola, frazione Acquaviva. L’incendio ha aggredito il deposito di un ex convento e si è avvicinato ad alcune abitazioni, ma attualmente la sua portata è diminuita.

I Vigili del Fuoco della 5a compagnia di Montelibretti e la Protezione Civile locale stanno lavorando per limitare i danni ambientali, nonché a cose e persone, e per riportare una situazione di normalità.

