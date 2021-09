Green pass: in Cdm solo la norma per l’obbligo al personale delle mense scolastiche

L’estensione del Green pass approda domani in Consiglio dei Ministri ma solo per quanto riguarda la norma per estendere l’obbligo alle ditte di pulizia che operano nelle scuole e al personale delle mense scolastiche.

Al momento non è prevista una cabina di regia per valutare un’estensione più generalizzata della certificazione verde ai lavoratori del settore pubblico e privato