Castel Madama, gli appuntamenti con Michele Nonni

Quattro appuntamenti per presentare squadra e programmi. Michele Nonni, candidato sindaco a Castel Madama per la lista civica “Tutta un’altra storia” dall’11 al 16 settembre si è riservato più incontri elettorali. La campagna elettorale partirà alle 17 a Monitola in prossimità dell’eco isola. Domenica 12 settembre alle 11 a piazza Dante. La presentazione è prevista anche per martedì 14 e giovedì 16 settembre, alle 18, rispettivamente in piazza Dante e via della Libertà.

Nella squadra di Nonni, sette donne e cinque uomini. Quarantasei anni, sposato, padre di due bambini, di professione agente di polizia provinciale, e figlio dell’ex sindaco, Michele Nonni è in consiglio comunale da vent’anni. A seguire gli aspiranti consiglieri comunali:

Valeria D’Urbano, maestra d’asilo

Simona Moriconi, insegnante

Michele Teofani, 23 anni, il più giovane della lista, studente di pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia di Roma

Federica Fontana, Consulente HR

Rachele Moreschini, laureata in ingegneria industriale e specializzanda in ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile

Luisa Troia, già consigliere comunale dal 2006 al 2011

Silvia Cascini, dirigente statistico presso il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regione Lazio

Enrico Cascini ,impiegato presso Windtre S.p.a.

Angelo Moreschini, educatore e vice rettore del Convitto Nazionale di Tivoli e vice presidente dell’Università Agraria di C.M. dal 2000 al 2015

Stefano Scardala, libero professionista, laureando , consigliere comunale uscente . Ex Membro forum regionale dei giovani

Antonio Sciarretta, psichiatra

Claudia Vasselli, 36 anni, diplomanda in naturopatia, iscritta nelle categorie protette