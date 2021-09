GUIDONIA – Mortale sulla Bretellina e traffico in tilt

Poco prima di mezzogiorno, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto Guidonia Montecelio e l’allacciamento A1/A24 Roma-Teramo in direzione Firenze, è avvenuto un incidente autonomo all’altezza del km 560 che ha visto coinvolto un mezzo pesante a seguito del quale una persona ha perso la vita ed un’altra è rimasta ferita.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato in direzione Firenze e si registrano 5 km di coda ed 1 km di coda in direzione Napoli.

Agli utenti che da Napoli sono diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Roma Sud, proseguire sul GRA in direzione Firenze, prendere l’uscita 10 Diramazione Roma Nord e rientrare in A1 a Roma Nord.