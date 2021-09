A Guidonia è caos rifiuti

La raccolta dei rifiuti continua a non offrire i risultati sperati e la condizione a Setteville, in via Carducci appare davvero molto preoccupante. “Mi domando- afferma M.V. residente della zona- come si fa a parlare di raccolta differenziata e come i cittadini che la fanno possono sentirsi. Tutto sprecato, tutto mischiato e non sanno neanche dove portarla poi. “Sono stato insultato perché io ero e sono a favore dell’apertura del TMB, che per me deve aprire domani mattina per portarci i rifiuti di Guidonia. O è meglio avere vere e proprie discariche lungo le strade di Guidonia? Qual è il significato di difesa e tutela della salute e dell’ambiente che taluni possiedono?”

Condividi l'articolo: