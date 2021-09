GUIDONIA – Pedone travolto nella notte, l’automobilista aveva “bevuto”

Lui era in procinto di attraversare la strada, ma l’automobilista non lo avrebbe visto falciandolo nel cuore della notte.

E’ morto così all’alba di venerdì 10 settembre Samuel Perilli, operaio 31enne, travolto in via di Marco Simone, a Setteville di Guidonia.

La ricostruzione della dinamica dell’investimento mortale è al vaglio degli inquirenti che hanno accertato che il conducente è risultato positivo all’alcoltest: si tratta di un 24enne, indagato per omicidio stradale al quale è stata ritirata la patente.

La Procura di Tivoli ha disposto il sequestro della vettura e l’esame autoptico sulla vittima.

