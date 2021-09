Sono 3.380 i Comuni che hanno presentato dei progetti per la riqualificazione degli impianti sportivi e il Comune di Fonte Nuova si è posizionato tra i primi 10 raggiungendo un punteggio pari a 63,47. Grazie al raggiungimento di tale punteggio il Comune si è aggiudicato l’importo di €. 700.000,00 per la ristrutturazione dell’impianto sportivo “ XII Apostoli” in località Selva dei Cavalieri.

Decreto approvazione graduatoria bando

Sport e Periferie 2020. Allegato graduatoria di merito