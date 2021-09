Mentana e gli scacchi, primo campionato seniores

Potranno partecipare gli over 50 e over 65. Si tratta di un vero e proprio campionato regionale di scacchi del Lazio, con tanti di bando pubblicato su vesus.org

Ad organizzare l’ASD MENTANA SCACCHI – AVAMPOSTO GARIBALDINO in collaborazione con il COMITATO REGIONALE DEL LAZIO della Federazione Scacchistica Italiana che lo patrocina insieme alla stessa federazione nazionale. Coinvolti tutti gli appassionati di questo sport della mente.

La novità consiste nell’aver organizzato un campionato per giocatori di età avanzata a livello regionale o provinciale. Si è dato più spazio ai tornei cosiddetti open nei quali uomini e donne, bambini/e, ragazzi/e e portatori di handicap giocano tutti insieme ed è indubbio che questa sia una particolarità importante di questo sport a livello agonistico.

Il Campionato Regionale del Lazio di scacchi assegnerà i titoli di campione e campionessa del Lazio per l’anno 2021 e si svolgerà nel locale già scelto lo scorso luglio per ospitare il Campionato Provinciale di Roma di scacchi categoria juniores (giocatori dai 5 ai 18 anni): il Feronia Village di Capena costituito da una enorme sala da circa 600 metri quadri solo per l’evento e un’altra simile per grandezza con bar e ristorante. L’idea del Presidente dell’associazione Scacchistica mentanese, Gherardo Gismondi: “voler riportare a giocare e a divertirsi chi nell’ultimo anno e mezzo, ha convissuto con la paura del contagio”.

Il campionato è un omaggio che Mentana Scacchi. Si svolgerà nel classico formato del torneo a 5 turni con tempo standard di un’ora e mezza di tempo per finire la partita oltre a trenta secondi di riflessione a mossa. Il Campionato è valido per il punteggio internazionale FIDE e come detto vedrà assegnare per la prima volta il titolo di campione regionale di scacchi del Lazio categoria over 50 e over 65.

Condividi l'articolo: