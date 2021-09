Alessia, la giovanissima majorette di Mentana a “I Soliti Ignoti”

Il Nord-Est torna su Rai1 durante l’appuntamento serale de I Soliti Ignoti, show televisivo condotto da Amadeus. Questa volta a portare il talento davanti alle telecamere è la giovanissima Alessia, di 18 anni, della città di Mentana che si è presentata con una divisa da majorette. “Guardi Alessia lei è l’unico non dubbio della serata!” ha commentato il conduttore suscitando l’ilarità dello studio e della concorrente, Tosca d’Aquino. L’attrice non ha esitato a rispondere e, dopo i canonici secondi di suspense, la canzone di Raffaella Carrà “Ma che musica maestro” ha dato il via all’esibizione di Alessia.

Risposta esatta per la d’Aquino e complimenti alla giovane majorette!

L.R.