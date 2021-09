Buono… non lo conoscevo!

Go Wine riprende l’attività a Roma, dopo la pausa estiva con l’appuntamento tradizionale di settembre interamente dedicato ai vitigni autoctoni italiani, grande ricchezza della nostra terra.

Nelle sale dell’Hotel Savoy, in via Ludovisi, un parterre di cantine incontrerà direttamente il pubblico, altre cantine partecipano presentando i vini in una speciale Enoteca.

Al centro la ricchezza del vigneto italiano, fatto di tante realtà legate per storia e cultura a diversi territori.

L’evento sarà suddiviso in tre fasce orarie per evitare assembramenti.

Turni di prenotazione

ore 16-18: anteprima riservata agli operatori professionali qualificati

ore 18-20: degustazione aperta agli enoappassionati

ore 20-22: degustazione aperta agli enoappassionati

Le cantine

Ecco i produttori che potrete conoscere al banco d’assaggio giovedì 23 settembre all’Hotel Savoy:

Cantina Ogliastra – Tortoli (Nu)

Cantina Sociale di Quistello – Quistello (Mn)

Vini Contini – Cabras (Or)

Corte dei Papi – Anagni (Fr)

Domus Hortae – Ortanova (Fg)

La Biòca – Serralunga d’Alba (Cn)

Montalbino – Montespertoli (Fi)

Podere Riosto – Pianoro (Bo)

Quila – Neive (Cn)

Tenuta Sant’Antonio – Colognola ai Colli (Vr)

Tenute Ferrari – Frascineto (Cs)

Terre Di Serrapetrona – Serrapetrona (Mc)

Clicca qui per scoprire la lista completa delle cantine protagoniste https://fb.me/e/1Vzdeqb4R

Prenotazione OBBLIGATORIA a stampa.eventi@gowinet.it

(Se.Sp.)