Un arresto show alle case popolari di largo Trieste a Villalba di Guidonia. E’ quello messo a segno giovedì pomeriggio 23 settembre dagli agenti del Commissariato di Tivoli in concomitanza col blitz mediatico di Vittorio Brumotti, l’inviato di “Striscia la notizia” diventato famoso per la sua crociata contro le piazze di spaccio nei quartieri popolari.

Stavolta lo showman a due ruote è tornato a casa senza subire un graffio, ma non prima di aver consegnato alla Giustizia un presunto pusher, un pregiudicato italiano di 29 anni di Villalba, finito ai domiciliari. I poliziotti gli hanno trovato in tasca un “tesoretto” di circa 15 mila euro, circa 50 grammi di hashish suddivisi in due pezzi e una modica quantità di marijuana. Secondo gli investigatori, sarebbero da attribuire sempre a lui anche i 30 grammi lordi di cocaina e“fumo”, tutti suddivisi in dosi, nascosti in un sottoscala del complesso di case comunali di Villalba.

