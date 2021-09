TIVOLI – Raid al Convitto, vandalizzato l’orto didattico

Hanno scavalcato la recinzione e sono penetrati all’interno del giardino con l’unico scopo di fare danni. Domenica mattina 26 settembre Antonio Manna, il rettore del Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli, ha scoperto un raid ad opera di ignoti ai danni dell’orto didattico realizzato nell’ambito del progetto “Orto in condotta”, promosso a novembre 2017 da Slow Food in collaborazione con l’amministrazione comunale di Tivoli per il quale sono stati investiti circa 8 mila euro, soldi a carico della collettività e dei genitori degli alunni che sostengono il Convitto con le rette.

Il Rettore ha sporto denuncia e attraverso le pagine di Tiburno lancia l’ennesimo appello all’amministrazione tiburtina come già aveva fatto a giugno, quando richiese maggiori controlli in piazza Garibaldi trasformata in campo di calcio improvvisato.

