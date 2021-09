Aumenta il pubblico in sala: cinema e teatri all’80%

Terza dose

Il Comitato tecnico scientifico ha dato parere favorevole ad aumentare la capienza di cinema, teatri e sale da concerto: all’80% al chiuso e al 100% all’aperto. La capienza negli stadi sarà al 75% a patto però che si utilizzino tutti i settori, mentre nei palazzetti dello sport viene ammesso il 50% degli spettatori. Infine per i musei cade ogni limitazione purché i flussi siano organizzati a garanzia del distanziamento, naturalmente sempre con obbligo di green pass e mascherina. Nessuna data invece è ancora prevista per la riapertura delle discoteche.

Il Cts nei prossimi giorni dovrà esprimersi anche sulla scuola, in particolare sulla possibilità di imporre la quarantena solo ai compagni più vicini all’alunno risultato positivo, e non estesa a tutta la classe. Inoltre si deciderà se portare a 5 giorni l’isolamento degli studenti vaccinati, come chiesto anche dalle Regioni, Lazio in testa: ad oggi dura una settimana (10 giorni per chi non ha fatto il vaccino)

Intanto è stata firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, la circolare che avvia la somministrazione della terza dose di vaccini agli over 80, al personale e agli ospiti delle residenze per anziani. “In un momento successivo”, sarà la volta di chi esercita professioni sanitarie, a partire dai 60 anni, o a rischio per un’elevata esposizione all’infezione.