Gomorra, la serie da novembre su Sky e Now

Ha finalmente una data, l’atteso debutto di Gomorra – stagione finale che come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre.

Nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, (nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020) la serie è stata venduta in più di 190 territori, ricevendo ovunque un’accoglienza calorosa da parte di pubblico e critica, ottenendo numerosissimi premi e contribuendo in maniera decisiva a ridefinire gli standard della serialità italiana.

I primi due episodi della stagione finale verranno proiettati in anteprima, fuori concorso, il 13 ottobre, al CanneSeries, come evento di chiusura del festival delle serie TV di Cannes.

La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima

