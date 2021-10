Tivoli. La fibra ottica su via Empolitana

In questi giorni, su via Empolitana, due tecnici in tuta arancione hanno realizzato i lavori per il collegamento della fibra ottica. Non è certo la prima volta che l’antica Tibur è teatro dell’istallazione di una fibra ottica ultraveloce e questo tipo di servizio di sposa perfettamente con le esigenze di una società sempre più connessa. L’idea sulla quale si basa la fibra ottica viene dimostrata per la prima volta da Daniel Colladon e Jacques Babinet, a Parigi nel 1840. Il principio della riflessione totale interna è stato utilizzato per illuminare le fonti delle fontane pubbliche. Il successivo sviluppo, siamo nella metà del Secolo Breve, si concentra sullo sviluppo di un fascio di fibre volto alla trasmissione di immagini, il cui primo impiego è stato il gastroscopio medico.

FGI