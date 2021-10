La Casa di Carta alla coreana

Si trova al primo posto nella top 10 delle serie più viste su Netflix. Ha scalato le classifiche fino a raggiungere, il gradino più alto del podio. Squid Game è la nuova serie cult di Netflix e proprio come la celebre serie spagnola è partita in sordina, fino a conquistare diversi fan. Non sappiamo se diventerà un fenomeno mondiale come la banda dei rapinatori guidati dal “professore”, ma la pellicola coreana sembra avere tutte le carte in regola per primeggiare. Trama. Corea del Sud. 456 persone, tutte in difficoltà economiche, vengono invitate a partecipare ad un misterioso gioco di sopravvivenza. Gareggiando in una serie di sei tradizionali giochi per bambini ma con colpi di scena mortali, mettono a rischio la propria vita per vincere un premio di 45600000000 ₩.

