Elezioni Mentana: lo spoglio in tempo reale

Quattro candidati per un totale di sedici liste sono in lizza per la fascia tricolore di Mentana, il comune più grande della Città del Nord-Est chiamato alle urne.

Oltre al candidato uscente, Marco Benedetti, si sono presentati Marco Cecilio Lodi, Arianna Plebani e Viviana Carbonara.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15: Da Mentana si attende solo l’ufficialità ma sembra ormai scontata la vittoria di Marco Benedetti che potrebbe farcela addirittura anche al primo turno. Stando ai primi risultati arrivati nel comitato elettorale di via Moscatelli 43 sembrerebbero essere al 70% le preferenze per Benedetti.

Già nel primo pomeriggio dal comitato sono partiti i primi applausi. Il candidato sta aspettando i risultati insieme a militanti e consiglieri comunali.

AGGIORNAMENTO ORE 16.15: Bassa l’affluenza alle urne, sono stati poco più della metà degli elettori a presentarsi ai seggi per un totale del 56.83%. Cinque anni fa furono il 66.48%.