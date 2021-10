Tivoli. Gallotti è il nuovo presidente del Rotary

Cambia il presiedente del Rotary con Fabrizio Gallotti, già Questore di Avellino, chiamato a prendere il posto di Marina Cogotti, ex direttrice di Villa d’Este. Come consuetudine l’associazione è pronta a concentrassi su una serie di iniziative con il consueto motto “servire al di sopra di ogni interesse personale”, con una speciale attenzione alla Città e alla comunità tiburtina. Sono nove i progetti tra cui quello per il Villaggio Don Bosco che ha subito i danni del grande incendio e “Connessi e inclusi”, iniziativa che punta sul potenziamento degli strumenti informatici come supporto concreto per le fasce più fragili. Sul versante sanitario le attenzioni saranno puntate ai disturbi del comportamento alimentare, insieme alla onlus “Never Give up”. Sarà portato a compimento il progetto di restauro della Torre dell’Orologio di Piazza Rivarola e “Cinema in ospedale”. Non mancheranno la realizzazione di “percorsi di legalità” sempre con gli istituti scolastici.

FGI