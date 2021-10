Ecco tutte le preferenze espresse nel voto di Castel Madama che ha portato all’elezione del sindaco Michele Nonni. Mister preferenze è risultato un giovane, Stefano Scardala, con 810 voti della lista del sindaco “Tutta un’altra storia”, come Silvia Cascini 401. Per la lista “ViviAmo Castel Madama“ di Isabella Bianchi hanno ottenuto il maggior numero di voti i due ex assessori Federico Pietropaoli 429 e Matteo Iori 419.

