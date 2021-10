 Fonte Nuova. Materiale non riciclabile da dieci giorni nei secchi

Ormai sono trascorsi dieci giorni da quando in via Carlo Cattaneo ,7 non viene ritirata la spazzatura del materiale non riciclabile. “Tale situazione – ha affermato R.P. residente della zona- sta causando un vero e proprio disagio ai condomini e oltretutto i secchi pieni emanano un cattivo odore e sono posti all’entrata del cancello di ingresso.

Sono state fatte segnalazioni al gestore del servizio Paoletti Ecologia, al Comune di Fonte Nuova Assessorato Ambiente e alla ASL Rm G servizio Igiene. Purtroppo, senza nessun riscontro”.

FGI