Tivoli. La nuova stagione della Kenyu Kai Italia

Una delle discipline tiburtine che ha conquistato prestigiosi score è senza dubbio il karate, con la scuola Kenyu Kai Italia che nel 2019 è stata fra le protagoniste ai Campionati Internazionali disputati in Giappone con Siria Chicarella e Leila Argint. La storica scuola ha anche abbracciato il Tai Chi Chuan una dottrina dalle origini antiche, che richiede applicazione e studio. L’antichissima arte è stata acquisita nel paese del Sol Levante dal maestro Claudio Chicarella, che dopo la lunga chiusura non ha nascosto la soddisfazione per:” aver resistito a questo difficile periodo. Finalmente, abbiamo iniziato la nuova stagione ed i ragazzi si stanno preparando per gli impegni agonistici in programma nei prossimi mesi. Si tratta di competizioni nazionali. E’ previsto – ha proseguito il maestro- anche un nuovo giro di convocazioni azzurre, inserite all’interno di una stagione che sarà certamente lunga e molto impegnativa per tutti”.

