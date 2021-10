Guidonia, ente patrocinante della Giornata Mondiale della Consapevolezza Pans-Pandas

Il Comune di Guidonia Montecelio è tra gli Enti patrocinanti della Giornata Mondiale della Consapevolezza Pans-Pandas che sarà il

prossimo 9 Ottobre. “L’Amministrazione Comunale è, inoltre, disponibile ad incontrare e mettere in contatto le famiglie del nostro territorio con i bambini affetti da questa sindrome” ha dichiarato il Sindaco, Michel Barbet.

COS’ È LA PANS PANDA BGE?

La Pans Pandas BGE colpisce maggiormente bambini in età pediatrica: bimbi spensierati e felici si ritrovano improvvisamente a dover fare i

conti con una serie di sintomi neuro psichiatrici anche invalidanti.

Spesso, la diagnosi arriva con molti anni di ritardo, perché i sintomi verrebbero confusi e scambiati per comportamenti legati all’età. Alla

luce dei recenti studi si può parlare di una neuro-infiammazione che “colpisce i gangli del cervello” e conseguentemente diverse funzioni

legate ad esso, con svariate avvisaglie e livelli di gravità spesso difficili da gestire per le famiglie che ne vengono travolte.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO MICHEL BARBET:

Quando siamo stati contattati dal Comitato Italiano Genitori Pans Pandas Bge per la richiesta di patrocinio abbiamo aderito convintamente all’iniziativa, perché riteniamo fondamentale che ci sia una maggiore consapevolezza verso una malattia ancora sconosciuta alla maggior parte della popolazione. Facciamo rete insieme per una maggiore consapevolezza