MENTANA – Venerdì i funerali di Alessandro Guidarelli

Si svolgeranno domani a Mentana i funerali di Alessandro Guidarelli. L’appuntamento per l’ultimo saluto è alle ore 14.30 presso la chiesa San Nicola di Bari.

Il 46enne è morto lo scorso 30 settmbre, era conosciuto soprattutto per aver gestito il negozio Toyser in via Giolitti. Aveva accompagnato generazioni di studenti facendogli trovare gli zaini, i diari e i giocattoli dei cartoni animati o i personaggi del momento. Per questo motivo, per tutti era il “Giocattolaio di Mentana”. Di recente aveva deciso di trasferire il negozio/magazzino a fianco alla sua abitazione in via del Fornacione.