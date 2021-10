GUIDONIA – Oggi e domani previsti controlli a tappeto con “Scout Speed” 

A differenza del classico Autovelox, lo Scout Speed viene montato direttamente sull’auto della Polizia Locale che grazie a questo strumento è in grado di rivelare la velocità dei veicoli che circondano la volante a 360° ed in entrambi i sensi di marcia. Proprio per questo motivo, lo Scout Speed non è precedentemente segnalato.

In particolare, le vie interessate al controllo sono:

Via di Trani;

Via Trento;

Via Longarina;

Via Roma;

Via Palombarese;

Via Genziane;

Via Gualandi;

Via delle Gerbere.