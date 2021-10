La Regione Lazio benedice la nuova giunta Barbet

I big della politica regionale scendono in campo a Guidonia Montecelio per assistere alla presentazione della nuova giunta del sindaco grillino Michel Barbet. L’appuntamento è stato fissato per sabato 9 ottobre alle ore 11.30 presso la sala congressi del Car. Per benedire l’accordo coi dem – dopo l’ingresso nella giunta degli assessori Pd Alessia Molinari al commercio e Rosaria Morroi alla cultura – interverranno il senatore Bruno Astorre, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, il presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi e l’assessore regionale Mauro Alessandri, tutti di area Pd. Per l’area grillina ci saranno il deputato cinquestelle Sebastiano Cubeddu, gli assessori regionali Roberta Lombardi e Valentino Corrado. L’accordo dem-grillini si baserebbe anche sulla volontà di ampliare il Car, una risorsa per Guidonia.

