Le nuove regole per cinema, stadi, teatri, musei e discoteche

Come previsto, ieri il CdM si è riunito per le nuove misure sulla capienza di cinema, teatri e sulle eventuali riaperture delle discoteche. Dal prossimo lunedì (11 ottobre), nelle zone bianche riprenderanno gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, cinematografiche, da concerto e locali che ospitano eventi di musica dal vivo con una capienza del 100% di quella massima. Indipendentemente che gli spettacoli/concerti siano all’aperto o al chiuso. L’accesso è consentito solo a chi è provvisto di Green Pass o una certificazione del tampone effettuato. La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali simili, all’aperto non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata, mentre al chiuso al 50%. Per gli amanti delle discipline sportive, la capienza consentita per le strutture all’aperto non può essere superiore al 75% di quella massima e al 60% per cento al chiuso. Per quanto riguarda i musei, è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

